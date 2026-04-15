Vinitaly Giorgia Meloni visita lo stand delle Marche

Il 14 aprile, durante la manifestazione Vinitaly, il presidente della Regione ha visitato lo stand dedicato alle Marche. La visita si è svolta nel corso di una giornata che ha visto numerosi visitatori e attività legate al settore vinicolo. Sono stati presentati prodotti locali e si sono svolti incontri tra operatori e rappresentanti istituzionali. La giornata ha attirato attenzione su alcune delle produzioni più rappresentative della regione.

E’ stata una giornata ricca di sorprese quella di ieri, 14 aprile, per il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che allo stand marchigiano al Vinitaly ha ricevuto in visita Giorgia Meloni per un brindisi in terrazza con il Conero DOCG Rosato: nuova tipologia della denominazione tutelata dall’Istituto marchigiano di tutela vini, che debutta proprio quest’anno alla fiera. “La ringrazio – ha detto il Governatore – per averci onorato anche quest’anno della sua presenza insieme ai Ministri Lollobrigida, Mazzi e Salvini. Un’attenzione per il mondo del “nostro” vino che ci sta dando grandi soddisfazioni nonostante un momento complesso per il settore, dovuto a diversi fattori, tra cui le tensioni internazionali”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vinitaly, Giorgia Meloni visita lo stand delle Marche Notizie correlate Il ministro Lollobrigida visita lo stand Abruzzo “Vinitaly and the City”Il ministro della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, ha fatto visita, nel pomeriggio di domenica 12 aprile, allo stand Abruzzo allestito a... Visita allo stand del Consorzio Cortona Doc e dei produttori locali al VinitalyArezzo, 13 aprile 2026 – Visita allo stand del Consorzio Cortona Doc e dei produttori locali al Vinitaly. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Presidente Meloni a Vinitaly; Vinitaly 2026, il 14 aprile il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Veronafiere; Vinitaly, Giorgia Meloni visita lo spazio Piemonte; Meloni al Vinitaly: Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Vinitaly, Giorgia Meloni visita lo stand delle MarcheE' stata una giornata ricca di sorprese quella di ieri, 14 aprile, per il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che allo stand marchigiano al ... lapresse.it Giorgia Meloni al VinitalyIl Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it L'ira di Trump travolge anche Meloni: "Scioccato da Giorgia". Il Tycoon è sempre più solo Leggi qui - https://www.ilriformista.it/lira-di-trump-travolge-anche-meloni-scioccato-da-giorgia-il-tycoon-e-sempre-piu-solo-508509/ - facebook.com facebook Le frasi pronunciate da Donald Trump al Corriere della Sera sono un fendente al cuore del governo, un affondo che coglie il governo di sorpresa e alimenta il timore, sempre più concreto, di un isolamento internazionale. Giorgia Meloni è a Verona, tra gli stan x.com