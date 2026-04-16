vinitaly 2026 la campania protagonista con 170 cantine

A Vinitaly 2026 la regione ha partecipato con 170 cantine, attirando l’attenzione di circa novantamila visitatori e più di mille acquirenti internazionali. La presenza ha rappresentato un’occasione di promozione del territorio, di esposizione di innovazioni e di apertura a nuovi mercati esteri. L’evento si è concluso con un notevole riscontro in termini di partecipazione e interesse verso le produzioni locali.

Si chiude l’esperienza della Campania a Vinitaly 2026, manifestazione internazionale che ha registrato circa novantamila presenze e oltre mille buyer. In questa edizione, la Campania si è confermata tra le principali protagoniste, con 170 realtà vitivinicole presenti, tra le rappresentanze più numerose, consolidando la sua posizione tra le prime regioni per ampiezza degli spazi espositivi. Il Padiglione di 5.600 metri quadrati – ispirato alla Louis Vuitton 38th America’s Cup e realizzato dall’Assessorato all’Agricoltura e dall’Assessorato alle Attività Produttive, in collaborazione con Unioncamere Campania e la Camera di Commercio di Napoli – ha attratto un alto numero di visitatori, in particolare nelle giornate di domenica e lunedì.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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