La Campania protagonista al Vinitaly | 170 aziende partecipanti e uno sguardo all’America’s Cup 2027

Alla 58ª edizione di Vinitaly, che si svolgerà dal 12 al 15 aprile, la regione parteciperà con circa 170 aziende vinicole. L’evento prevede una serie di degustazioni, masterclass e incontri rivolti a operatori, buyer e stampa specializzata. La regione porterà anche uno sguardo all’America’s Cup 2027, con iniziative e approfondimenti dedicati. La partecipazione si inserisce all’interno di un programma che coinvolge numerosi attori del settore.