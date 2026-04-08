La 58ª edizione di Vinitaly si terrà dal 12 al 15 aprile e vedrà la partecipazione della regione Campania, che presenterà circa 170 aziende vitivinicole. L'evento prevede un ricco calendario di degustazioni, masterclass e incontri dedicati a operatori, buyer e stampa specializzata. Tra le novità, l’attenzione si concentrerà anche sull’America’s Cup 2027, con possibili opportunità di collaborazione e visibilità per il settore vinicolo locale.

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - La Regione Campania sarà protagonista alla 58ª edizione di Vinitaly (12-15 aprile) con una collettiva di circa 170 aziende vitivinicole e un ampio programma di degustazioni, masterclass e talk rivolti a operatori, buyer e stampa specializzata. Il Padiglione Campania (Padiglione B), esteso su 5.600 metri quadrati, ospiterà le eccellenze enologiche regionali in uno spazio rinnovato e unitario, realizzato dall'Assessorato all'Agricoltura e dall'Assessorato alle Attività Produttive, in collaborazione con Unioncamere Campania e la Camera di Commercio di Napoli. "Piazza Campania", al centro dell'area espositiva, ospiterà i sei Consorzi di Tutela Vino (Sannio; Irpinia; Vesuvio; Vita Salernum Vites; Vitica; Campi Flegrei) con degustazioni e oltre 20 eventi di approfondimento dedicati ai territori e ai vitigni autoctoni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vinitaly, la Campania protagonista con 170 aziende e uno sguardo all'America's Cup 2027

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Dal 12 al 15 aprile saremo a #Vinitaly con "Casa Athesis", lo stand dedicato al gruppo con i quotidiani, le TV e la radio, per intervistare gli ospiti, i professionisti e i wine lovers durante la quattro giorni di manifestazione. Saremo con Farina Wines, FinecoBank, - facebook.com facebook

Ci vediamo al Vinitaly Saremo a Verona dal 12 al 15 aprile per farti vivere tutto il carattere e la versatilità della Grappa e dell’Amaro Nonino Quintessentia® al nostro Stand E2, Pad 7: distillazione 100% artigianale, profumi intensi e la nostra storia… un sorso x.com