Real Madrid-Bayern Monaco 1-2 | Neuer miracoloso Vinicius fa un erroraccio | gli highlights

Il Bayern Monaco si impone 2-1 contro il Real Madrid nell’incontro di andata dei quarti di finale di Champions League, giocato al Bernabeu. La partita è stata caratterizzata da un intervento decisivo del portiere del Bayern, che ha parato diverse occasioni per il Real, e da un errore di Vinicius, che ha contribuito al gol del vantaggio bavarese. Gli highlight della gara mostrano le azioni più significative dei 90 minuti.

Il Bayern Monaco espugna il Bernabeu e si prende l’andata dei quarti di Champions League, battendo 2-1 il Real Madrid. La squadra di Vincent Kompany colpisce nel momento chiave: Luis Díaz sblocca il match nel finale di primo tempo, poi in apertura di ripresa Harry Kane firma il raddoppio che gela i blancos. Il Real reagisce e accorcia con Kylian Mbappé al 74’, riaprendo tutto in vista del ritorno a Monaco tra otto giorni. La qualificazione resta apertissima, ma il Bayern si presenta con un vantaggio pesante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Real Madrid-Bayern Monaco 1-2: Neuer miracoloso, Vinicius fa un erroraccio: gli highlights Primo euro-gol per Mastantuono, ma che Vinicius! Gli highlights di Real Madrid-Monaco 6-1Il Real Madrid di Arbeloa vince 6-1 contro i francesi: grande prova di Vinicius, a segno anche il baby argentino, Bellingham e Mbappé. Pagelle Real Madrid Bayern Monaco: Neuer mostruoso, Olise-Luis Diaz dipingono e Kane rifinisce. Mbappé illude VOTICalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Temi più discussi: Gli highlights di Real Madrid-Bayern Monaco 1-2; Real Madrid-Bayern Monaco oggi quarti Champions. Orario, formazioni, dove vederla in tv e streaming; Real-Bayern, probabili: Kane rientra, Neuer c'è, Courtois infortunato; Real Madrid-Bayern Monaco: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni dei quarti di Champions. Real Madrid-Bayern Monaco 1-2, gol e highlights: decidono le reti di Luis Diaz e KaneLeggi su Sky Sport l'articolo Real Madrid-Bayern Monaco 1-2, gol e highlights: decidono le reti di Luis Diaz e Kane ... sport.sky.it Real Madrid-Bayern Monaco 1-2: video, gol e highlightsSuccesso per il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Partita bellissima e ricca di emozioni al Bernabeu, vinta 2-1 dalla squadra di Kompany. Uno-du ... sport.sky.it Alessandro Del Piero commenta lo spettacolo di Real Madrid-Bayern Monaco in Champions League e si lascia andare a un’amara riflessione sul momento di crisi del calcio italiano - facebook.com facebook Real Madrid-Bayern Monaco, Neuer si allunga su Mbappé e Vinicius. VIDEO #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com