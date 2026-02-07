Alimenta la mente | al via nel Vco il progetto di educazione alimentare e ambientale

Da questa settimana nel Vco parte il progetto “Alimenta la mente”, un'iniziativa dedicata all’educazione alimentare e ambientale per bambini e ragazzi. L’obiettivo è insegnare ai più giovani a prendersi cura di sé, degli altri e del pianeta attraverso pratiche semplici come il rispetto per il cibo e l’attenzione all’ambiente. Un modo per far crescere consapevoli fin da piccoli, partendo da un gesto quotidiano che tutti conoscono: mangiare.

Educare i più piccoli e i ragazzi a prendersi cura di sé, degli altri e dell'ambiente partendo da un gesto quotidiano e universale: il cibo. È questo lo spirito di "Alimenta la mente", il progetto che coinvolgerà nei prossimi mesi scuole, famiglie e comunità del territorio del Vco, con il Comune.

