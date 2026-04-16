Villabate il geologo Alessandro Zingales designato tra gli assessori del candidato sindaco Oliveri

A Villabate, il candidato sindaco Oliveri ha annunciato la nomina di un nuovo assessore, un geologo con competenze in lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e ambiente. La scelta riguarda una figura che ricoprirà un ruolo tecnico all’interno della giunta comunale. La nomina si inserisce in un quadro di revisione amministrativa volto a rafforzare l’esperienza tecnica nell’amministrazione locale.

Arriva l'assessore ultratecnico competenze in lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata e ambiente. Alessandro Zingales geologo quarantottenne, un master di II livello all'università degli studi di Palermo e un secondo master in ultimazione all'università della Calabria. È stato designato.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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