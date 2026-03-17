Alessandro Calvi nuovo ingresso tra gli assessori della Regione Lazio

Il presidente della Regione Lazio ha firmato il decreto di nomina di Alessandro Calvi come nuovo assessore della giunta regionale. Calvi entra a far parte dell'esecutivo regionale, completando la squadra di governo. La nomina è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui ruoli o le competenze specifiche. La sua entrata si aggiunge alle altre nomine già annunciate.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato il decreto di nomina di Alessandro Calvi come nuovo assessore della giunta regionale. Calvi subentra al dimissionario Giuseppe Schiboni nelle deleghe al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica. Nel corso dell’incontro per il rituale passaggio di consegne, il presidente Rocca ha ricevuto Calvi e Schiboni nel suo ufficio, augurando al neo assessore buon lavoro e formulando i più sinceri ringraziamenti a Schiboni per l’impegno profuso negli ultimi tre anni. Rocca ha inoltre espresso i migliori auguri a Schiboni per il suo nuovo e prestigioso ruolo nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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