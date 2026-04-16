A Vigodarzere, cittadini e forze dell’ordine hanno siglato un accordo con l’obiettivo di prevenire i furti nel territorio. Il Comune ha ufficializzato l’intesa presso la Prefettura di Padova, coinvolgendo l’amministrazione comunale e le autorità di pubblica sicurezza in un sistema di monitoraggio condiviso volto a rafforzare la sicurezza locale.

Il Comune di Vigodarzere ha formalizzato un nuovo accordo per la tutela del territorio presso la Prefettura di Padova, coinvolgendo l’amministrazione locale e le autorità di pubblica sicurezza in un sistema di monitoraggio condiviso. Il protocollo d’intesa per il Controllo di vicinato mira a frenare la microcriminalità e i fenomeni di degrado urbano attraverso una collaborazione strutturata tra residenti e forze dell’ordine. L’iniziativa, presentata dal sindaco Adolfo Zordan, trasforma la vigilanza spontanea in un modello organizzato sotto la supervisione delle istituzioni. Durante la firma avvenuta qualche settimana fa, l’amministratore locale ha espresso profonda soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come il percorso sia stato validato dal questore e dai vertici delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vigodarzere: cittadini e polizia uniti per sconfiggere i furti

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