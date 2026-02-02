Prevenzione da furti e truffe sindaco e polizia incontrano i cittadini

Il sindaco e la polizia hanno incontrato i cittadini per parlare di sicurezza. In un’assemblea aperta, hanno spiegato quali sono le misure per proteggersi da furti e truffe, che negli ultimi tempi sono cresciuti. La gente ha fatto domande e ascoltato consigli pratici per difendersi meglio. L’obiettivo è aiutare la comunità a sentirsi più sicura e pronta a reagire.

L'appuntamento questa sera alle 21 presso la sala parrocchiale di Subbiano. La prima cittadina Mattesini: "Casi sempre più frequenti. Cercheremo di fornire indicazioni alla popolazione su come ci si può tutelare, sulle attenzioni che si devono avere" Furti e truffe in aumento, la comunità si riunisce per informare sulla tutela e sulla sicurezza pubblica. È stato fissato per questa sera, lunedì 2 febbraio alle ore 21, presso la sala parrocchiale di Subbiano in via Togliatti, l'incontro tra l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ilaria Mattesini, gli agenti della polizia locale e la cittadinanza.

