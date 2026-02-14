Polizia arrestati tre cittadini romeni dediti a furti in esercizi commerciali

Il 12 febbraio, tre cittadini romeni sono stati arrestati ad Arezzo dopo aver tentato di svaligiare un negozio di alimentari. La polizia li ha intercettati nel parcheggio di un supermercato, mentre si aggiravano con atteggiamento nervoso a bordo di un’auto. La pattuglia della Squadra Mobile, impegnata in un servizio di controllo, ha notato subito il loro comportamento e ha deciso di intervenire. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato merce rubata e strumenti da scasso.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – Nella giornata del 12 febbraio una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, nel corso di un servizio in abiti civili volto alla prevenzione e alla repressione del traffico dei reati predatori, in transito all'altezza del Supermercato Conad di via Romana notava tre soggetti (un uomo e due donne) con fare sospetto all'interno di un'autovettura in sosta nel parcheggio antistante. Gli operatori decidevano così di avvicinarsi notando che mentre l'uomo rimaneva nel parcheggio all'intero dell'autovettura in questione, le due donne uscivano dal veicolo e facevano ingresso all'interno del negozio Maury's pe r poi uscire poco dopo e depositare qualcosa all'interno dell'autovettura.