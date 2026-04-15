Vigevano 19enne prende a pugni e a colpi di scopa la compagna rompendole la mandibola

Da ilgiorno.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vigevano, un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe colpito la donna con pugni e con una scopa, causando la rottura della mandibola. La vicenda è avvenuta il 15 aprile 2026 e i dettagli indicano un episodio di violenza fisica molto grave. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

VIgevano (Pavia), 15 aprile 2026 –  Diciannove anni appena e già violento, di una violenza brutale, contro la sua compagna, che avrebbe dovuto amare. Siamo a Vigevano, dove i carabinieri nei giorni scorsi sono intervenuti in un’abitazione che conoscevano già perché teatro di un rapporto di coppia difficile e frequenti casi di maltrattamenti in famiglia, mai denunciati. Ma l’ultima volta i militari si sono trovati davanti una scena che è parsa subito ben più grave di quanto avevano verificato in passato. La compagna del 19enne è stata trovata con rivoli di sangue che le uscivano dalla bocca, oltre a tagli ed escoriazioni su tutto il corpo. E immediato è scattato l'arresto del ragazzo, una volta verificato che fosse stato lui a procurarle le ferite.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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