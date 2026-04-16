Durante la notte, le province di Hà Giang e Lào Cai nel nord del Vietnam sono state colpite da una forte tempesta di grandine accompagnata da temporali. La precipitazione intensa ha causato danni alle aree interessate, mentre le autorità stanno valutando le conseguenze dell’evento atmosferico improvviso. Nessuna informazione è ancora stata comunicata riguardo a eventuali feriti o danni specifici alle strutture.

Le province di Hà Giang e Lào Cai sono state travolte durante la notte da una violenta tempesta di grandine e temporali che si è scatenata improvvisamente nel nord del Vietnam. Il fenomeno meteorologico, caratterizzato da celle temporalesche nate in tempi brevissimi, ha colpito duramente il territorio a causa di un violento rilascio di energia accumulata nei giorni precedenti. La dinamica fisica dietro l’esplosione atmosferica. L’evento che ha messo in difficoltà le aree settentrionali non è stato un semplice peggioramento del tempo, ma il risultato di un preciso meccanismo fisico di compressione e successiva liberazione di energia termica....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vietnam, tempesta di grandine: l’esplosione termica che colpisce il Nord

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