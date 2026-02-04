Strade come fiumi ricoperte di grandine | le impressionanti immagini della tempesta che ha colpito la Costa Azzurra

Una forte tempesta di grandine ha travolto le strade di Antibes e dintorni, trasformandole in veri e propri fiumi di ghiaccio. Le immagini che circolano sui social mostrano auto sommerse e marciapiedi impraticabili. In giornata, i vigili del fuoco sono intervenuti in diversi punti per soccorrere le persone e rimuovere i detriti. La zona resta sotto osservazione mentre le autorità valutano i danni e le eventuali cause di questa ondata di maltempo improvvisa.

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Costa Azzurra nella zona di Antibes nella giornata di martedì 3 febbraio. Impressionanti i video sui social: allagamenti e accumuli di grandine in diverse zone della città.

