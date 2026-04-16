Video inedito del secondo stadio del razzo cinese disintegrato sull'Italia il 13 aprile | le immagini dalla Campania

Il 13 aprile 2026 diverse regioni del Centro e Sud Italia hanno assistito a un fenomeno luminoso nel cielo, associato al rientro incontrollato del secondo stadio di un razzo cinese. Sono state diffuse immagini inedite provenienti dalla Campania che mostrano le fasi di disintegrazione del componente spaziale durante il suo passaggio nel nostro cielo. La sequenza video permette di osservare dettagliatamente il momento di disgregazione del pezzo di razzo.

Il 13 aprile del 2026 da diverse regioni del Centro e Sud Italia è stato visibile uno spettacolare fenomeno luminoso nel cielo, provocato dal rientro incontrollato del secondo stadio di un razzo cinese. Fanpage.it ha ricevuto il video catturato dal sistema di rilevamento della Sezione di Caserta dell’Associazione Arma Aeronautica. Nelle immagini si osserva la significativa frammentazione dell'oggetto innescata dall'attrito con l'atmosfera terrestre.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Oggi 13 aprile pioggia di detriti spaziali sull’Italia alle 05:44: ipotesi razzo cineseAlle 05:44 di oggi, lunedì 13 aprile, nel Sud e del Centro Italia è stata avvistata una spettacolare quanto inquietante pioggia di detriti spaziali,... NASA, le immagini del secondo test di rifornimento del razzo lunareLa NASA ha fatto un altro tentativo di rifornire il suo gigantesco razzo lunare, dopo che alcune perdite avevano interrotto la prova generale... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Quarto Grado: Garlasco e il giallo del DNA di Ignoto 2 Video; Artemis II, il video inedito dello splashdown: la squadra di recupero accoglie gli astronauti; Montepaschi al voto: si corre a Siena il Palio degli inediti. Mps al rinnovo del cda con mille incognite; Fuori il video di My lovely Geisha il singolo inedito di Mirko Colombari. Video inedito del secondo stadio del razzo cinese disintegrato sull’Italia il 13 aprile: le immagini dalla CampaniaIl 13 aprile del 2026 da diverse regioni del Centro e Sud Italia è stato visibile uno spettacolare fenomeno luminoso nel cielo, provocato dal rientro ... fanpage.it FRATELLI D'ITALIA Scontro internazionale, crisi energetica e tenuta politica tra rischi ed opportunità Il consenso della premier si gioca su economia e credibilità, Scatigna: “Senza zavorre”. #lattacco #fdi #meloni #regionepuglia - facebook.com facebook Malagò: "Allegri prossimo CT dell'Italia Qualsiasi cosa dicessi verrebbe strumentalizzata" x.com