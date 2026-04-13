Oggi 13 aprile pioggia di detriti spaziali sull'Italia alle 05 | 44 | ipotesi razzo cinese

Alle 05:44 di questa mattina, nel Sud e nel Centro Italia, diverse persone hanno osservato numerose scie luminose nel cielo, accompagnate da una pioggia di detriti spaziali. La presenza di questi frammenti è stata collegata a un possibile rientro di un razzo cinese. Nessun incidente è stato segnalato e le autorità stanno monitorando la situazione. La nube di detriti ha attirato l'attenzione di appassionati e esperti di spazio.

Alle 05:44 di oggi, lunedì 13 aprile, nel Sud e del Centro Italia è stata avvistata una spettacolare quanto inquietante pioggia di detriti spaziali, con numerose scie luminose stagliate nel cielo. Secondo gli esperti potrebbe essere stata provocata dal rientro del secondo stadio di un razzo cinese, il cui rientro era previsto proprio all'interno della finestra oraria con un passaggio sullo "Stivale".🔗 Leggi su Fanpage.it Dove è caduto il razzo cinese che ha rischiato di colpire anche l’Italia: “Doppio rientro anomalo”Il 30 gennaio 2026 il secondo stadio del razzo cinese ZQ-3 RB è precipitato sulla Terra dopo un rientro incontrollato che ha lasciato in apprensione... Leggi anche: Razzo cinese da 11 tonnellate precipita oggi sulla Terra: l’Italia era a rischio (ma nessuna catastrofe)