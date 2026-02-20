nasa le immagini del secondo test di rifornimento del razzo lunare

La NASA ha condotto un secondo test di rifornimento del razzo lunare, dopo che il primo tentativo era stato interrotto a causa di perdite di carburante. Durante l’operazione, gli ingegneri hanno monitorato attentamente ogni dettaglio, riuscendo a mantenere le tubature stabili. Questa prova è fondamentale per preparare il lancio della missione Artemis, previsto tra pochi mesi. Le immagini del test mostrano il momento in cui il carburante viene trasferito con precisione nel serbatoio principale del razzo. La NASA punta a perfezionare la procedura prima del grande lancio.

La NASA ha fatto un altro tentativo di rifornire il suo gigantesco razzo lunare, dopo che alcune perdite avevano interrotto la prova generale iniziale e ritardato il viaggio degli astronauti della missione Artemis. Per la seconda volta questo mese, sono stati pompati più di 2,6 milioni di litri di carburante superfreddo nel razzo. La NASA ha dichiarato che il test è stato completato. Il risultato determinerà se sarà possibile il lancio a marzo della missione Artemis II con quattro astronauti, i primi a volare sulla Luna dall'Apollo 17 nel 1972. Il decollo è previsto il 6 marzo.

