VIDEO | Aggredita fuori dalla scuola per un messaggio all' ex fidanzato 10 giorni di prognosi

Una studentessa è stata aggredita mercoledì 15 aprile nel primo pomeriggio in via Pontetti a Sturla. L’incidente, avvenuto poco dopo l’uscita da scuola, sembra essere legato a un messaggio inviato all’ex fidanzato. La giovane ha riportato ferite tali da richiedere dieci giorni di prognosi. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Una giovane studentessa è rimasta ferita in seguito a un'aggressione, pare per motivi di gelosia, avvenuta nel primo pomeriggio di mercoledì 15 aprile 2026 in via Pontetti a Sturla.La vittima è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice verde da un'ambulanza della.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Siracusa: 5 giorni di prognosi per la docente aggredita daSiracusa, Escalation di Violenza: Un Genitore Aggredisce una Docente Davanti alla Scuola e le Reazioni del Mondo Politico e Civile Un episodio di... Arbitra diciassettenne aggredita in Sardegna, 45 giorni di prognosi. Lo sdegno dell’Aia: “Inaccettabile”“L’Associazione Italiana Arbitri esprime profondo sdegno e indignazione per il gravissimo episodio di violenza avvenuto durante una gara di un... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Mattino Cinque: 27enne aggredita da una sconosciuta dopo un sorpasso Video; La prendono a calci, le sputano addosso e filmano tutto: il branco di Giardino pubblico ha le ore contate; Giardino Pubblico, ragazzina accerchiata e aggredita da baby maranza: Scene fuori controllo (VIDEO); Ragazzina aggredita a forbiciate dalla compagna, choc alla scuola media. Troupe di Fuori dal Coro aggredita in strada, poi la scoperta shock: chi è stato. Arrestato! facebook