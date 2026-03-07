Durante una partita di un torneo giovanile in Sardegna, un’arbitra di 17 anni è stata aggredita e ha subito un trauma che richiederà 45 giorni di prognosi. L’Associazione Italiana Arbitri ha condannato duramente l’accaduto, definendo l’evento inaccettabile e denunciando la gravità dell’episodio di violenza avvenuto durante la gara.

“L’Associazione Italiana Arbitri esprime profondo sdegno e indignazione per il gravissimo episodio di violenza avvenuto durante una gara di un campionato giovanile, nel quale è stata aggredita un arbitro donna di soli 17 anni”. Si legge in un comunicato dell’Aia, relativamente al grave episodio avvenuto in Sardegna, dove una direttrice di gara di 17 anni è stata prima insultata da un dirigente e poi colpita dallo stesso con schiaffi al volto e un pugno che hanno provocato alla ragazza lesioni personali con una prognosi di 45 giorni. I fatti. “ Secondo quanto riportato negli atti ufficiali- scrive L’Aia -, la direttrice di gara è stata inizialmente oggetto di proteste e insulti da parte di un dirigente di società in seguito alla mancata concessione di una rimessa laterale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Arbitra diciassettenne aggredita in Sardegna, 45 giorni di prognosi. Lo sdegno dell’Aia: “Inaccettabile”

