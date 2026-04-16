Victoria Beckham ha commentato pubblicamente la situazione familiare, riferendosi alla distanza con il figlio maggiore. La stilista ha detto: “È tutto qui”, senza fornire ulteriori dettagli, mentre il rapporto con Brooklyn Beckham resta teso. La famiglia si trova in una fase di distanza, e la frase di Victoria sembra indicare che non ci sono novità da comunicare in merito alla situazione attuale.

Victoria Beckham è tornata a parlare pubblicamente della sua famiglia in un momento particolarmente delicato, segnato dalla distanza con il figlio maggiore Brooklyn Beckham. In una nuova intervista concessa al Wall Street Journal, la stilista ed ex Spice Girls ha affrontato per la prima volta il tema dopo le pesanti accuse arrivate nei mesi scorsi dal figlio sui social. Le sue parole, però, restano misurate e senza riferimenti diretti. Un segnale chiaro: la volontà di non alimentare ulteriormente lo scontro mediatico. Il caso continua infatti a far discutere da mesi, tra dichiarazioni pubbliche, smentite e ricostruzioni contrastanti. Nel dettaglio, Victoria Beckham ha dichiarato: “Io penso che abbiamo sempre.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Victoria Beckham rompe il silenzio sul figlio Brooklyn: “È tutto qui” – ma il gelo resta

Notizie correlate

Victoria Beckham rompe il silenzio sul figlio Brooklyn: “Lo abbiamo sempre protetto”Per la prima volta, Victoria Beckham interviene pubblicamente sulla frattura con il figlio maggiore Brooklyn Beckham.

Victoria Beckham rompe il silenzio sul figlio Brooklyn: "Abbiamo solo cercato di proteggerlo"Dopo mesi di veleni e recriminazioni, Victoria Beckham ha deciso di dire la sua riguardo al complicato rapporto con il primogenito Brooklyn.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: David e Victoria Beckham cercano di ricucire i rapporti con Brooklyn: un'offerta disperata per porre fine alla faida familiare; Beckham, David e Victoria vogliono ricucire i rapporti con Brooklyn: Chiesto l'aiuto di un terapeuta. La reazione di Nicola Peltz; Gli highlights di Verissimo del 4 e del 5 aprile; Ditonellapiaga: Ho un rapporto patologico con il giudizio. La terapia mi ha aiutato.

Victoria Beckham rompe il silenzio sul figlio Brooklyn: Lo abbiamo sempre protettoVictoria Beckham parla per la prima volta della distanza dal figlio Brooklyn, ribadendo che lei e David hanno sempre cercato di proteggerlo e amarlo, mentre dietro le sue parole emerge una crisi famil ... ilgiornale.it

Victoria Beckham rompe il silenzio sul figlio Brooklyn: Abbiamo solo cercato di proteggerloVictoria Beckham rompe il silenzio sulla rottura con il figlio Brooklyn. Le parole dell'ex Spice Girl, le accuse di sabotaggio e il dolore di madre. Ecco cosa ha detto. gazzetta.it

MOMENTO NOSTALGIA.... Direttamente dagli anni 70, il caschetto “edgy” in stile Valentina, l’iconico personaggio dei fumetti di Crepax. Un caschetto corto, nero, geometrico e che ricorda Victoria Beckham negli anni 2000! Che ne pensate #cometutivuoi #s facebook