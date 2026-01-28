David e Victoria Beckham sono pronti a riaccogliere Brooklyn, ma solo se Nicola Peltz sparisce dalla loro vita. Secondo fonti, i genitori sono ancora feriti dall’attacco social del figlio e si sentono sconvolti, anche se non hanno mai smesso di amarlo. Ora vogliono solo mettere un punto e rimettere tutto a posto, ma la presenza di Nicola Peltz resta il loro grande ostacolo.

Quanto ai rapporti tra Victoria e Nicola, un insider vicino alla famiglia Peltz ha raccontato che «andavano d'accordo nei primi mesi, ma poi Victoria ha iniziato a comportarsi come una fidanzata gelosa». Una fonte vicina ai Beckham sostiene invece che sia «Nicola quella gelosa di Victoria». Chi dica il vero non è dato saperlo. Certo è che Brooklyn è completamente schierato dalla parte della moglie. Nel suo sfogo social le parole più dure contro mamma Victoria sono legate proprio agli sgarbi che Posh Spice avrebbe inflitto alla nuora: prima si sarebbe rifiutata di confezionarle l'abito da sposa e poi, durante il ricevimento nuziale, le avrebbe rubato il primo ballo con Brooklyn, facendola piangere: «Mia madre ha ballato in modo del tutto inappropriato con me, davanti a tutti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - David e Victoria Beckham «sono pronti a riconciliarsi col figlio Brooklyn, ma solo a patto che Nicola Peltz sia fuori dai giochi»

Approfondimenti su David Beckham Victoria

Secondo fonti britanniche, David e Victoria Beckham sarebbero preoccupati per il futuro finanziario di Brooklyn in caso di divorzio da Nicola Peltz.

La recente disputa tra Victoria e David Beckham e la famiglia Peltz sta attirando l’attenzione dei media.

Ultime notizie su David Beckham Victoria

