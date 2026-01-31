Perché Apple ha appena comprato una start-up israeliana che legge le micro-espressioni del volto

Apple ha annunciato l'acquisto di una start-up israeliana, Q.ai, per circa due miliardi di dollari. La tecnologia sviluppata da Q.ai permette di leggere le micro-espressioni del volto usando l'intelligenza artificiale. Apple intende integrare questa novità nei suoi dispositivi, puntando a sostituire i comandi vocali con il riconoscimento delle micro-espressioni. La mossa potrebbe cambiare il modo in cui interagiamo con smartphone e altri gadget tecnologici.

Apple, ritirati alcuni aggiornamenti di iOS rilasciati negli scorsi giorni: ecco perchéApple sospende alcuni aggiornamenti iOS per vecchi iPhone dopo segnalazioni di problemi di connettività e chiamate d'emergenza in Australia. tech.everyeye.it

Apple ha aggiornato un iPhone lanciato 12 anni fa, ecco perchéSapere che un dispositivo acquistato oltre dieci anni fa può ancora funzionare è una rassicurazione per chiunque investa nell'ecosistema. gizchina.it

Apple ha appena rilasciato ufficialmente iOS 26.2.1, il primo aggiornamento correttivo del ciclo 26.2, ora disponibile per tutti gli iPhone e iPad compatibili. L’aggiornamento arriva a pochissimi giorni di distanza dal rilascio della versione principale e serve a ta facebook

#Apple ha appena presentato la seconda generazione di #AirTag con un raggio di connettività #Bluetooth più ampio e ancora più semplice da trovare Disponibile ora per l'ordine su apple.com/it a 35€ o 119€ per la confezione da 4 sono in arrivo in settiman x.com