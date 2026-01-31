Perché Apple ha appena comprato una start-up israeliana che legge le micro-espressioni del volto
Apple ha annunciato l'acquisto di una start-up israeliana, Q.ai, per circa due miliardi di dollari. La tecnologia sviluppata da Q.ai permette di leggere le micro-espressioni del volto usando l'intelligenza artificiale. Apple intende integrare questa novità nei suoi dispositivi, puntando a sostituire i comandi vocali con il riconoscimento delle micro-espressioni. La mossa potrebbe cambiare il modo in cui interagiamo con smartphone e altri gadget tecnologici.
Con l'acquisto per circa due miliardi di dollari della start-up Q.ai, Apple mette la mani su una nuova tecnologia integrata dall'IA che utilizza i micro-movimenti facciali come sostituti dei comandi vocali. L'intenzione è ottimizzare le prestazioni dei dispositivi anche in quelle situazioni nelle quali non si può utilizzare la voce, ma gli scenari futuri appaiono ancora più ampi.🔗 Leggi su Fanpage.it
