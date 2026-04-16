Vibo Valentia | Abigail Mellace guida il Tribunale verso l’eccellenza

Questa mattina, nell’aula Emilio Sacerdote, si è svolta la cerimonia di insediamento di Abigail Mellace come presidente del Tribunale di Vibo Valentia. L’evento rappresenta un passaggio importante per il tribunale locale, che si prepara a intraprendere un nuovo percorso con la nomina della nuova guida. La cerimonia ha coinvolto giudici, avvocati e altre figure del sistema giudiziario, attestando l’importanza dell’appuntamento per la città e il distretto di Catanzaro.

L’insediamento di Abigail Mellace alla presidenza del Tribunale di Vibo Valentia, avvenuto questa mattina nell’aula Emilio Sacerdote, segna un punto di svolta per la giustizia nel distretto di Catanzaro. Davanti a una sala gremita, la nuova carica ha delineato una strategia volta a trasformare l’ufficio giudiziario vibonese in un modello di eccellenza, affrontando direttamente le criticità strutturali e organiche che ne frenano l’efficienza. Il passaggio di consegne tra continuità e nuovi obiettivi. La cerimonia di insediamento ha la partecipazione di un ampio ventaglio di autorità civili, militari e religiose, sottolineando il peso istituzionale dell’evento per l’intera area.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vibo Valentia: Abigail Mellace guida il Tribunale verso l’eccellenza Notizie correlate Calabria: Medici verso il digitale, formazione FSE 2.0 con fondi PNRR a Vibo Valentia.Vibo Valentia si prepara ad accogliere il primo ciclo di un ambizioso programma di formazione dedicato all’alfabetizzazione digitale per i... Leggi anche: Nasce il Comitato promotore per l’istituzione dell’Università di Vibo Valentia Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lacrime e applausi a Vibo: parte la sfida di Abigail Mellace alla presidenza del Tribunale (VIDEO); Vibo, dal Tribunale alla Procura settimana di avvicendamenti; Camillo Falvo: Vibo era una polveriera, oggi è cambiata. Ai cittadini dico di non abbassare mai la testa - VIDEO; Camillo Falvo saluta Vibo: Non arretrate mai, lo Stato resta. La catanzarese Abigail Mellace si è insediata alla presidenza del Tribunale di ViboSi è insediata oggi la catanzarese Abigail Mellace nuovo presidente del Tribunale di Vibo Valentia che fa parte del distretto della Corte d’Appello del capoluogo. Mellace, giudice della Corte d’Appell ... catanzaroinforma.it Abigail Mellace alla guida del Tribunale di Vibo: «Rimettere subito in piedi un presidio fondamentale dello Stato»Aula gremita per la cerimonia di insediamento della nuova guida del palazzo di Giustizia che conosce già molte bene la realtà del Vibonese e tutte le sue criticità. Le prime parole: «Più magistrati pe ... ilvibonese.it Buon pomeriggio a tutti dal borgo di Pizzo, sulla Costa degli Dei, in provincia di Vibo Valentia, la Calabria Straordinaria, nel cuore del Mediterraneo, vi aspetta per le vacanze al mare estate 2026, Sud Italia da amare #pizzo #calabria #costadeglidei #sudit facebook CAMILLO FALVO LASCIA VIBO VALENTIA PER LA PROCURA DI POTENZA x.com