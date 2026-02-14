Calabria | Medici verso il digitale formazione FSE 2.0 con fondi PNRR a Vibo Valentia

A Vibo Valentia, i medici partecipano a un percorso di formazione digitale, promosso con fondi del PNRR, per rispondere alla crescente domanda di competenze tecnologiche nel settore sanitario. La regione Calabria ha avviato il progetto per migliorare le capacità dei professionisti sanitari di usare strumenti digitali, come cartelle cliniche elettroniche e piattaforme di telemedicina. La prima fase del programma, denominata FSE 2.0, coinvolge medici e operatori sanitari locali, che si preparano a integrare le nuove tecnologie nelle loro attività quotidiane.

Calabria: Alfabetizzazione Digitale per i Medici, un Passo Verso il Futuro del Servizio Sanitario. Vibo Valentia si prepara ad accogliere il primo ciclo di un ambizioso programma di formazione dedicato all'alfabetizzazione digitale per i professionisti sanitari. A partire dal 16 febbraio 2026, l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) avvierà un corso volto a potenziare le competenze nell'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, un'iniziativa finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e cruciale per la digitalizzazione del sistema sanitario regionale. Un Investimento Strategico nel PNRR.