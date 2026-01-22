Nasce il Comitato promotore per l’istituzione dell’Università di Vibo Valentia

È stato costituito il Comitato promotore per l’istituzione dell’Università di Vibo Valentia, un passo importante per lo sviluppo del territorio. Questo progetto mira a rafforzare l’offerta formativa e a favorire la crescita culturale ed economica della città, puntando su una strategia condivisa e sostenibile. L’iniziativa rappresenta un investimento nel futuro, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di formazione e innovazione per la comunità locale.

Vibo Valentia guarda al futuro puntando sull'alta formazione. È stato ufficialmente costituito il Comitato promotore per l'istituzione dell'Università di Vibo Valentia, un'iniziativa che prende forma come progetto strategico e condiviso, pensato non come risarcimento per il passato, ma come scelta consapevole di sviluppo e visione. L'idea di una sede universitaria autonoma nel territorio vibonese viene presentata come una sfida culturale e civile, fondata sulla convinzione che anche Vibo Valentia possa diventare luogo di produzione di conoscenza, innovazione e crescita. Alla base del progetto vi è il riconoscimento delle numerose eccellenze umane, culturali e professionali presenti nel territorio, spesso poco visibili ma capaci di costituire un solido punto di partenza per un'iniziativa di ampio respiro.

