Scoperti ad imbrattare un treno della metro | sequestrate decine di bombolette

Quattro uomini tra i 32 e i 36 anni sono stati colti sul fatto mentre imbrattavano un treno della metro a Chiaiano. I carabinieri li hanno trovati in via Roberto Cortese, con decine di bombolette di vernice spray sequestrate. Ora sono denunciati per danneggiamento.

Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri per danneggiamento. Il gruppo di persone, tra i 32 e i 36 anni, è stato sorpreso in via Roberto Cortese, nel quartiere di Chiaiano, mentre imbrattava con la vernice spray un treno della metropolitana linea 1. I componenti della gang erano già noti alle forze dell'ordine e dovranno rispondere di concorso in danneggiamento. Sequestrate ben 91 bombolette spray.

