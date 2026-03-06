Viareggio | Annale e il Pci per lavoro casa e salute

A Viareggio, il Partito Comunista Italiano presenta una nuova proposta politica per il rinnovo dell’amministrazione comunale. La candidatura si concentra su temi come lavoro, casa e salute, con un impegno diretto a coinvolgere i cittadini nelle scelte amministrative. La campagna elettorale si apre in vista delle prossime consultazioni, mentre i candidati delineano i loro obiettivi principali.

Viareggio si prepara al rinnovo dell'amministrazione comunale con una nuova proposta politica guidata dal Partito Comunista Italiano. La lista presenta Paolo Annale come candidato alla carica di sindaco, puntando su un patto sociale per riattivare il tessuto cittadino. La campagna elettorale si svolge in un contesto di incertezze che rischiano di allontanare i cittadini dalla partecipazione democratica. L'obiettivo dichiarato è recuperare la fiducia di chi non vota più, offrendo obiettivi chiari e comportamenti coerenti con la visione del partito. Si tratta di un tentativo di restituire vitalità a una città percepita come smarrita nei suoi interessi fondamentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

