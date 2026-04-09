Scuole nuovo bonus viaggi | fino a 150€ per studente e ISEE più alto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato un ampliamento del bonus viaggi destinato agli studenti delle scuole superiori per l’anno scolastico 20252026. La misura prevede un contributo che può arrivare fino a 150 euro e sarà riservato agli studenti con un ISEE più alto rispetto alle precedenti fasce di sostegno. La ripartizione dei fondi e le modalità di richiesta saranno comunicate nelle prossime settimane.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha varato un potenziamento del sostegno economico per i viaggi di istruzione, estendendo il contributo ai ragazzi delle scuole superiori per l’anno scolastico 20252026. L’iniziativa prevede una somma fino a 150 euro per ogni singolo studente, con l’obiettivo di contrastare l’esclusione sociale causata dai costi crescenti delle uscite didattiche. Le statistiche attuali dipingono un quadro preoccupante per la partecipazione scolastica: oltre il 40% degli studenti non prende parte alle attività fuori aula. I dati indicano che quasi un terzo dei ragazzi segnala l’annullamento delle gite da parte degli istituti, con rinunce dettate proprio dall’impennata dei prezzi o dall’impossibilità di raggiungere il numero minimo di iscritti necessario per coprire le spese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuole, nuovo bonus viaggi: fino a 150€ per studente e ISEE più alto Bonus gite scolastiche 2026: fino a 150 euro per studente, chi ne ha diritto e come ottenerloLe gite scolastiche stanno diventando sempre più un lusso per molte famiglie italiane. Nuovo modello Dsu per l’Isee 2026, cosa cambia dai figli alla prima casa fino ai bonusArriva il nuovo modello della Dichiarazione sostitutiva unica, nota anche come Dsu, per il calcolo dell’Isee. Temi più discussi: Bonus gita scolastica 2026, ti spettano 150 euro per ogni figlio, nuove soglie ISEE: ecco per chi e come richiederlo; Bonus gita scolastica 2026: ISEE di accesso più alto, requisiti e nuova domanda; Bonus gite scolastiche più inclusivo: si ampliano i limiti dell’Isee; Gite scolastiche meno care: tutte le novità sul bonus per il 2026. Bonus gite scolastiche 2026: fino a 150 euro per studente, chi ne ha diritto e come ottenerloSempre meno studenti partecipano ai viaggi d’istruzione per i costi troppo alti: con il nuovo bonus e soglia ISEE a 20mila euro la platea si allarga, ma attenzione la domanda va fatta direttamente all ... panorama.it Il contributo per i viaggi di istruzione viene confermato e ampliato: gestione affidata agli istitutiRoma La scuola non è soltanto il luogo dell’apprendimento, ma anche uno spazio centrale per la crescita e la socializzazione degli studenti. In questo quadro, i viaggi di istruzione e le visite guidat ... lanuovasardegna.it Amaranto Channel. . La Pet Therapy arriva nelle scuole di Castelfranco Piandiscò: i bambini hanno incontrato Cecco, simpatico cagnolino che fa parte della grande famiglia di Antropozoa. - facebook.com facebook Le scuole primarie di Sestri Levante all'incontro sulla Storia del Cinema x.com