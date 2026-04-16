Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 16 aprile, la situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La rete stradale presenta alcune variazioni nel traffico, con rallentamenti e code in alcune zone della città e nei principali snodi di collegamento. L'aggiornamento si riferisce alle prime ore della mattinata e fornisce informazioni sullo stato attuale delle strade e delle arterie principali.

Astral infomobilità giovedì 16 di aprile dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria regionali particolari sulle consolari e in ingresso a Roma nello specifico era lentamente cose interessano la piada via dell'Aia via delle Capannelle la Tiburtina da Settecamini a raccordo anulare la Nomentana da Tor Lupara a raccordo a fare la Flaminia e la Cassia rispettivamente da raccordo anulare e dalla Storta nei due casi fino a via dei due punti tutto ricordiamo in direzione centro ci spostiamo sul Raccordo Anulare interna si sta in coda tra Casilina e a Terna si rallenta all'altezza.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 07:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla tratto Urbano della... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sul Raccordo Anulare in ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com