Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 7 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e nel Lazio viene monitorata dall'infomobilità di Astral. La piattaforma fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti lungo le principali arterie della regione. Le informazioni vengono trasmesse attraverso i canali ufficiali di Astral, che si occupa di gestire e comunicare le condizioni della viabilità locale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla tratto Urbano della A24 a causa di un veicolo in fiamme il traffico al momento ha bloccato tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione del Centro andiamo ora sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo code a tratti per traffico intenso tra Roma via Tuscolana in interna code sempre per traffico tra Cassia Veientana Salaria è più avanti rallentamenti tra Tiburtina e La Rustica ci spostiamo sulla A1 Firenze Roma dove un incidente sta provocando con dei figli verso Roma restandone uno ma sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 16:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola in queste... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta infomobilità un servizio della regione Lazio un dito All'attenzione perché in ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook