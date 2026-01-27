elezioni comunali il valzer dei nomi ciucchi o pittori la sfida a ermini

Le elezioni comunali rappresentano un momento di confronto tra diversi candidati, come Ciucchi, Pittori ed Ermini. Questa competizione apre una fase di discussione sulle proposte e sui programmi per il futuro della città, coinvolgendo cittadini e forze politiche. È un processo importante per la definizione dell’amministrazione locale e il suo sviluppo.

di Manuela Plastina Con la discesa in campo di David Ermini come candidato del Pd, si è aperta la corsa per le amministrative. C’è da eleggere il successore di Valerio Pianigiani, dimmesosi dopo un anno e mezzo e dopo una pluri-crisi di maggioranza che ha visto il suo Pd scontrarsi con gli ex alleati del Psi, passati poi all’opposizione. La scelta di schierare un pezzo forte come l’ex vicepresidente del Csm era nell’aria da tempo: già nel 2024 si era fatto strada il nome di David Ermini come successore di Giulia Mugnai. Un’ipotesi sfumata a favore di Pianigiani. Ora che il clima politico è rovente, il suo sì al partito è un appello a una ritrovata unità e a nuove forze per affrontare una dura battaglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le primarie del centrosinistra a Senigallia si terranno domenica 11 gennaio, dalle 8 alle 20, per scegliere il candidato sindaco in vista delle elezioni comunali del 2026.

In vista delle elezioni comunali di Termini Imerese, il rappresentante della Lega, Amodeo, ha dichiarato che il partito è preparato a partecipare alla sfida elettorale di primavera, sottolineando la necessità di una svolta per la città.

