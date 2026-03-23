I l fascino senza tempo del Ballo della Rosa torna a illuminare il Principato di Monaco con un’edizione 2026 all’insegna della magia cosmica. L’evento benefico più atteso della stagione ha trasformato la Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo in un universo scintillante, dove moda, eleganza e creatività si sono intrecciate sotto il tema galaxy, pensato e realizzato da Christian Louboutin. Charlène di Monaco è stata la regina indiscussa della nottte spaziale. (Da sinistra a destra) Ben Sylvester Strautmann, la principessa Alexandra di Hannover, il principe Alberto II di Monaco, la principessa Charlene di Monaco, la principessa Akiko di Mikasa, la principessa Carolina di Hannover, Christian Louboutin, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi partecipano al photocall del Ballo delle Rose 2026 il 21 marzo 2026 a Monaco, Monaco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra cieli stellati, diamanti e riflessi d’argento, la 70esima edizione del Ballo della Rosa si trasforma in una notte spaziale firmata Christian Louboutin

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