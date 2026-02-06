A Bacoli rubati da una tabaccheria ‘Gratta e vinci’ per ventimila euro
I carabinieri di Bacoli sono intervenuti questa mattina in via Miliscola, dove alcuni ladri hanno svaligiato una tabaccheria. Gli ignoti si sono introdotti nel negozio e hanno portato via vari biglietti “Gratta e vinci” per un valore di circa ventimila euro. La scena si è svolta in fretta, e ora le forze dell’ordine stanno cercando di risalire ai responsabili.
