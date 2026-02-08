Maxi colpo in tabaccheria rubati gratta & vinci per 3mila euro

Una banda armata ha fatto irruzione in una tabaccheria di Sandigliano e si è portata via gratta e vinci per circa 3 mila euro. I ladri sono entrati in modo rapido, senza lasciare tracce, e sono scappati prima che arrivasse la polizia. La vittima ancora sotto shock sta cercando di capire come sia potuto succedere. Gli investigatori sono già sul caso e cercano testimoni o telecamere di sorveglianza utili alle indagini.

Un colpo studiato a freddo, consumato con rapidità e audacia, ha scosso la tranquillità di Sandigliano, in provincia di Biella. Lunedì pomeriggio, una tabaccheria del paese è stata bersagliata da un furto mirato: i ladri hanno portato via gratta e vinci per un valore stimato tra i 2500 e i 3000 euro, lasciando il titolare con un misto di sgomento e rassegnazione. Non si tratta, come sottolinea il titolare Mauro Fraire, di un gesto opportunistico, ma di un'azione premeditata, preparata nei minimi dettagli e condotta da almeno tre persone. L'episodio è avvenuto intorno alle 17:30, in una giornata apparentemente normale per la rivendita situata in via Antonio Gramsci.

