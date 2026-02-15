Serranova riparte | l’ex scuola diventa centro di supporto per famiglie e contrasto alla povertà grazie al PNRR

A Serranova, l’ex scuola, simbolo della comunità per decenni, si trasforma in un centro di supporto alle famiglie e contro la povertà, grazie ai fondi del PNRR. L’edificio, che ha accolto studenti e insegnanti, diventerà uno spazio di aiuto concreto per chi vive in difficoltà, con iniziative dedicate e servizi di assistenza.

Da aula a punto d'appoggio: a Serranova, l'ex scuola diventa centro per chi ha più bisogno. Un edificio che ha visto crescere generazioni di bambini a Serranova, frazione di Carovigno, si prepara a una nuova vita. Grazie a un investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'ex scuola dell'infanzia si trasformerà in un Centro Servizi dedicato al contrasto alla povertà, un punto di riferimento stabile per le famiglie e le persone in difficoltà del territorio. Un'occasione per il territorio e un investimento nel futuro. La decisione di riqualificare l'immobile, da tempo inutilizzato, rappresenta una svolta significativa per la comunità di Carovigno.