Venezia | Deiezioni canine davanti all' asilo L' Alveare la rabbia dei genitori | Ogni giorno uno slalom serve più civiltà

Da livornotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni mattina i genitori di Venezia si trovano a dover schivare le deiezioni canine davanti all’asilo “L’Alveare”. I marciapiedi e la rampa di accesso sono pieni di escrementi lasciati dai cani, e i padroni non si preoccupano di raccoglierli. I genitori sono costretti a fare gincane o a passare vicino ai bambini con passeggini per evitare di calpestare le cacche. La situazione crea disagio e rabbia tra le famiglie, che chiedono più rispetto e civ

“Ogni mattina siamo costretti a fare gincane o addirittura passare per la strada con passeggini o bambini per mano perché i marciapiedi circostanti la struttura e addirittura la rampa d'accesso sono seminati di escrementi di cane che prontamente i padroni non raccolgono”. Questa la protesta dei.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

