Via Boselli cittadino segnala lo spacciatore con la app della polizia | le volanti arrivano e lo arrestano

L’altra sera le Volanti della Questura sono intervenute in via Boselli dopo una segnalazione tramite l’app

L'altra sera le Volanti della Questura sono intervenute in via Sbolli dopo che un cittadino, tramite la app "Youpol" ha segnalato una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di tre sconosciuti: un soggetto vestito di grigio e i restanti due vestiti di nero.In attesa che gli.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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