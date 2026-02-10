Vaga in auto sulla via Emilia nel cuore della notte i carabinieri arrestano lo spacciatore itinerante

I carabinieri di Rimini hanno arrestato un uomo che vagava in auto sulla via Emilia durante le ore più tranquille della notte. Dopo un lungo pedinamento, i militari lo hanno fermato e trovato in possesso di più di 30 grammi di cocaina. L’uomo, considerato uno spacciatore itinerante, è stato portato in caserma.

Un lungo pedinamento, nel cuore della notte tra lunedì e martedì, ha portato all'arresto da parte dei carabinieri della Sezione Operativa di Rimini di uno spacciatore trovato in possesso di oltre 30 grammi di cocaina. Tutto è iniziato verso la mezzanotte quando, in un tratto isolato della via.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Via Emilia Notte

I residenti del parco del Gelso a Bellaria hanno segnalato movimenti sospetti nell’area verde.

I carabinieri di Napoli hanno arrestato un uomo di 54 anni che si nascondeva nel cassone del letto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Via Emilia Notte

Argomenti discussi: Vaga a piedi di notte in tangenziale, bambino salvato. Era scalzo e svestito; Bimbo di 6 anni vaga di notte sulla tangenziale: era a piedi nudi e senza vestiti; Si allontana dalla struttura e vaga per venti chilometri: rintracciato dalla protezione civile; La Germania è in crisi, vaga nella nebbia.

Vaga in strada in pigiama e ciabatte, 60enne travolta e uccisa da un’auto a Reggio CalabriaUna donna di 60 anni è stata travolta e uccisa da un’auto mentre vagava a piedi e in pigiama sulla strada a scorrimento veloce della periferia nord di Reggio Calabria. Si indaga sulla sua identità. fanpage.it

Vaga a piedi di notte in tangenziale, bambino salvatoVagava da solo, correndo a piedi nudi e di notte sul marciapiede della tangenziale Neruda, a Modena. Lieto fine ... msn.com

GALATONE. VAGA SPAESATO DOPO ESSERSI ALLONTANATO DA UNA STRUTTURA: SALVATO DALLA PROTEZIONE CIVILE Vaga spaesato alla periferia del paese dopo essersi allontanato da una struttura di cura e aver percorso diversi chilomet - facebook.com facebook