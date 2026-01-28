Strani movimenti nel parco arrivano i carabinieri e arrestano lo spacciatore

I residenti del parco del Gelso a Bellaria hanno segnalato movimenti sospetti nell’area verde. Martedì sera, i carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato uno spacciatore. La presenza di strani movimenti aveva allarmato chi vive in zona, e i militari hanno deciso di agire subito, portando a termine l’arresto.

Sono stati i residenti della zona del parco del Gelso, a Bellaria, a segnalare degli strani movimenti che avvenivano nell'area verde e nella serata di martedì i militari dell'Arma hanno deciso di effettuare un servizio mirato sospettando fosse in azione uno spacciatore. Durante l'appostamento.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Bellaria Parco Cascina, ruba nel negozio di notte, scatta l'allarme: arrivano i Carabinieri e lo arrestano “Sì, lo voglio”. Matrimonio choc: arrivano i carabinieri e arrestano lo sposo Un matrimonio a Grosseto si è concluso in modo inaspettato, quando i carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato lo sposo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Varese - Spaccio boschi, 19 arresti. Coinvolto un trapper Ultime notizie su Bellaria Parco Argomenti discussi: Strani movimenti nel parco, arrivano i carabinieri e arrestano lo spacciatore; La presenza nell’ombra. C’è vita in Piazza d’Armi? (con Video). Giovane trovato nel parco con la droga in tascaStrani movimenti, incontri rapidi e passaggi di mano che non sono sfuggiti agli occhi dei residenti. Così il piccolo parco di via Milano, a Marotta, era finito da giorni sotto osservazione. Le ... ilrestodelcarlino.it Strani movimenti nel parco, arrivano i carabinieri e arrestano lo spacciatore #Rimini - facebook.com facebook Ci sono movimenti strani sui mass media, contro Alberto Stasi, in spregio di sentenze passate in giudicato su visualizzazione di materiale pedopornografico. Qualcuno ha paura dei prossimi passaggi giudiziari #Garlasco x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.