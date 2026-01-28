Strani movimenti nel parco arrivano i carabinieri e arrestano lo spacciatore

Da riminitoday.it 28 gen 2026

I residenti del parco del Gelso a Bellaria hanno segnalato movimenti sospetti nell’area verde. Martedì sera, i carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato uno spacciatore. La presenza di strani movimenti aveva allarmato chi vive in zona, e i militari hanno deciso di agire subito, portando a termine l’arresto.

Sono stati i residenti della zona del parco del Gelso, a Bellaria, a segnalare degli strani movimenti che avvenivano nell'area verde e nella serata di martedì i militari dell'Arma hanno deciso di effettuare un servizio mirato sospettando fosse in azione uno spacciatore. Durante l'appostamento.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

