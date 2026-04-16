Via Ariosto si arrampicano su un ponteggio per svaligiare cinque abitazioni | arrestati due fratelli

Due uomini sono stati arrestati dopo aver tentato di svaligiare cinque abitazioni in un quartiere residenziale. I arrestati si sono arrampicati su un ponteggio installato per lavori di ristrutturazione sulla facciata di un edificio e si sono introdotti in più appartamenti con l’obiettivo di mettere a segno dei furti. Le indagini hanno portato al loro fermo, avvenuto dopo che sono stati notati mentre agivano.

Dove c’era un ponteggio per i lavori di ristrutturazione sulla facciata, loro hanno visto un’occasione per arrampicarsi e intrufolarsi in diverse abitazioni da svaligiare. I carabinieri hanno arrestato ieri sera due fratelli di 28 e 20 anni (S. F. P. e S. S. le rispettive iniziali) accusati di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, due giovani fratelli arrestati per spaccio Cocaina nella canoa: arrestati due fratelli per spaccioNel cuore del territorio di Fano, un’operazione dei Carabinieri ha portato all’arresto di due giovani fratelli di nazionalità albanese,...