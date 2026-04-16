I vescovi della Calabria hanno manifestato sostegno al Ponte di Pietro, Leone XIV, in risposta alle pressioni ricevute dal leader statunitense durante il suo viaggio nel continente africano. La loro dichiarazione si inserisce in un momento di attenzione pubblica alle rispettive posizioni e alle reazioni delle autorità religiose di fronte alle affermazioni di Trump. Nessun dettaglio riguardante ulteriori sviluppi o dichiarazioni specifiche è stato comunicato.

I vescovi della Calabria hanno espresso vicinanza al Ponte di Pietro, Leone XIV, in seguito alle pressioni ricevute dal leader statunitense Trump e durante il suo attuale spostamento nel continente africano. La decisione è emersa durante il consesso primaverile della Conferenza episcopale calabra, svoltosi a Cetraro, in provincia di Cosenza. Il vertice di Cetraro e la difesa del Vicario. Il raduno degli ecclesiastici calabresi si è tenuto sotto la gestione di monsignor Stefano Rega, titolare della diocesi di San Marco Argentano-Scalea. Nel corso della sessione, i membri della Cec hanno formulato una comunicazione ufficiale per manifestare preghiera e sostegno al Pontefice.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vescovi calabresi in prima linea: scudo morale contro Trump e il Papa

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