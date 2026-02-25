Valentino Rossi contro Verstappen sull'Inferno Verde | l'ammissione del Dottore apre alla sfida epica

Valentino Rossi apre per la prima volta in modo netto alla 24 Ore del Nurburgring e rilancia l'idea di una sfida con Max Verstappen sulla Nordschleife. L'incrocio tra due leggende su GT3 all'Inferno Verde non è più solo fantasia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti discussi: Rossi contro Verstappen al Nürburgring? Potrebbe succedere! - News - WEC; Verstappen umilia la F1: l’attacco è totale, il Circus adesso è spalle al muro.

Rossi apre alla 24 ore del Nürburgring: in futuro ci sarà la sfida stellare con Verstappen?Il Dottore è sembrato più possibilista rispetto alla passato sull'idea di prendere parte alla mitica gara sulla Nordschleife ... formulapassion.it

Valentino Rossi, golf, solidarietà: il mondo di Lando NorrisL'uomo che ha interrotto il dominio di Max Verstappen, è un ragazzo nato a Bristol 26 anni fa, cresciuto con il mito della velocità e un idolo made in Italy. Lando Norris è il nuovo signore della ... ansa.it

Valentino Rossi correrà nel GT World Challenge Europe con la Bmw M4 GT3 EVO. Dopo il Wec, il campione di Tavullia continuerà a gareggiare con il team WRT #ANSAmotori #ANSA x.com

Stoner e Valentino Rossi hanno dato vita ad una battaglia generazionale magnifica. Vogliamo sentire la vostra voce, cosa ne pensate e per chi facevate il tifo all'epoca - facebook.com facebook