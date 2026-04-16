Mentre si avvicina il match tra Napoli e Lazio, si riporta che un calciatore considerato titolare potrebbe essere disponibile per la partita. La squadra partenopea sta svolgendo gli allenamenti nelle ultime ore, preparando la formazione e valutando eventuali reintegri. La partita si giocherà nel prossimo turno di campionato, con i dettagli sul recupero di alcuni giocatori ancora da definire.

Il Napoli continua la preparazione in vista della delicata sfida contro la Lazio, in programma nel prossimo turno di campionato. Antonio Conte resta in attesa di importanti indicazioni dall’infermeria, con un possibile rientro che potrebbe cambiare le scelte dell’allenatore. Rrahmani verso il recupero. Tra i nomi monitorati con maggiore attenzione c’è quello di Amir Rrahmani. il difensore Kosovaro, fermo per problemi fisici negli ultimi mesi, sta proseguendo il proprio percorso di recupero e nelle prossime ore saranno decisive le valutazioni dello staff medico. Secondo le indiscrezioni rilasciate dal Corriere Dello Sport, tra oggi e domani...🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Verso Napoli-Lazio, un titolare può tornare: le ultime

Napoli W.-Lazio 0-1 | Monnecchi regala 3 punti alle biancocelesti | #SerieAWomen

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