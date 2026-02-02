Conte può tornare a sorridere | un big può tornare già titolare contro il Genoa

Il Napoli si prepara a riaccogliere Rrahmani tra i titolari. Il difensore kosovaro, fermo da qualche tempo, sembra pronto a scendere in campo già contro il Genoa. Se tutto va come sperato, il suo ritorno potrebbe dare una spinta importante alla difesa azzurra. Per il tecnico Conte, questa notizia rappresenta un passo avanti positivo, e i tifosi sperano di rivedere presto la coppia di difesa al completo.

Il ritorno di Rrahmani sembra essere un passo importante per la difesa del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il difensore kosovaro potrebbe non solo tornare in campo, ma farlo da titolare. Dopo l’infortunio di Di Lorenzo, che ha lasciato un vuoto importante, Rrahmani potrebbe essere una soluzione fondamentale per Conte. Un recupero che arriva a pochi giorni dalla pesante assenza del capitano azzurro. Rrahmani pronto al rientro da titolare. Con la partita contro il Genoa alle porte, Rrahmani sta lavorando duramente per recuperare la forma migliore. Nonostante la decisione iniziale di non forzare il suo ritorno, la situazione difensiva potrebbe costringere Conte a inserirlo subito nella formazione titolare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

