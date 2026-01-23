In vista della sfida tra Roma e Milan, Pavlovic si prepara a riprendersi il ruolo di titolare, desideroso di contribuire alla squadra. Il difensore serbo ha mostrato impegno e determinazione negli allenamenti, puntando a tornare in campo per supportare i rossoneri di Allegri. Le ultime notizie indicano una possibile conferma della sua presenza nella formazione iniziale, a disposizione del tecnico per la partita.

Pavlovic si è fermato contro la Fiorentina: scontro testa-testa con Comuzzo e 9 punti di sutura per il difensore del Milan. Il serbo, nonostante il fastidio, vuole tornare in campo: come scrive 'Il Corriere dello Sport' fosse stato per lui avrebbe giocato già a Como con tanto di fasciatura e sarebbe sceso in campo a San Siro contro il Lecce. Ha vinto la cautela. Domenica contro la Roma Pavlovic dovrebbe tornare da titolare nella difesa di Massimiliano Allegri. Con il rientro di Pavlovic, il Milan ritrova la sua difesa titolare: il serbo a sinistra, Tomori da braccetto destro e Gabbia da centrale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Roma-Milan, Pavlovic vuole tornare titolare: le ultime novità

Le ultime da Milanello: Leao forse titolare, Pavlovic verso il forfait a ComoLe ultime da Milanello: in vista della partita contro Como, si fanno avanti alcuni dubbi di formazione.

Roma-Milan, le ultime su Pavlovic, Saelemaekers e non solo. Allegri ha un dubbioEcco le ultime aggiornamenti su Roma-Milan, con focus su Pavlovic, Saelemaekers e altre situazioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Milan, con la Roma tornano Modric e Pavlovic dall'inizio: ecco come Allegri sfiderà Gasp; Roma-Milan, le scelte di Allegri: Saelemaekers spera nel recupero lampo. Rientrano Pavlovic e Modric; Como Milan, Allegri in conferenza: 'Fullkrug e Pavlovic tornano con la Roma'. Video; Pavlovic in campo con la Roma? Le ultime sulle condizioni del difensore del Milan.

Roma-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partitaBig match per i giallorossi all'Olimpico. Gasperini ritrova Malen in attacco e rilancia titolari Cristante, Dybala e Wesley. In difesa senza Hermoso gioca Ghilardi ... romatoday.it

Le probabili formazioni di Roma-Milan (Serie A)Le possibili scelte di Gasperini e Allegri per la gara valida per la 22ª giornata di campionato. msn.com

Verso Roma-Milan, Saelemaekers vuole esserci: si tenta il recupero lampo. Torna Pavlovic, avrà il caschetto #MilanPress - facebook.com facebook

Verso Roma-Milan: #Athekame si scalda, sarà la seconda da titolare in rossonero #milanpress x.com