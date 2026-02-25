SONDAGGIO | Chi vorreste come prossimo sindaco di Arezzo?

Il 24 e il 25 maggio 2026 gli aretini sono chiamati a votare per le elezioni comunali. Oltre al nuovo consiglio comunale si elegge il prossimo sindaco che resterà in carica fino al 2031. Tra i nomi che circolano in queste settimane chi vorreste come guida della città? Chi dovrebbe prendere il posto che lascerà libero il sindaco Ghinelli? A voi il sondaggio. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. I nomi sono riportati in ordine alfabetico per cognome. È ammesso un solo voto per utente Comanducci candidato? L'accordo non c'è e il progetto sta per saltare. Ghinelli su Sugar: "Stupito, ma lo ammiro" Elezioni, Comanducci e Gamurrini convocano le proprie liste. La riunione del centro destra per decidere 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

