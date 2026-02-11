Mastella ha annunciato che vuole De Luca come nuovo sindaco di Salerno. La scelta sembra chiara, e l’obiettivo è rafforzare il suo fronte politico in città. Intanto, a Catanzaro si avvicinano le elezioni anticipate: il sindaco Nicola Fiorita del Pd rischia di perdere la poltrona, e il campo politico si divide sempre di più. La situazione in Calabria resta tesa, con il centrosinistra che fatica a trovare un candidato forte per la Provincia di Cosenza.

A Salerno Clemente Mastella vuole Vincenzo De Luca sindaco. A Catanzaro, invece, il primo cittadino del Pd, Nicola Fiorita, sta per essere mandato a casa, mentre a Cosenza il centrosinistra non riesce a trovare un candidato a presidente della Provincia. Per il campo largo di Schlein e per Largo del Nazareno i guai aumentano a dismisura. Mastella vuole Don Vincenzo. Clemente Mastella lancia la candidatura di De Luca a primo cittadino di Salerno. “A Salerno – dice Mastella – noi siamo pronti a sostenere la candidatura a sindaco di Vincenzo De Luca, come è giusto, e ad Avellino a ragionare per la sintesi con gli alleati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mastella lancia De Luca sindaco a Salerno. A Catanzaro si va verso le elezioni anticipate: campo lacerato

A Salerno, la possibilità di un ritorno di Vincenzo De Luca alla guida della città si fa più concreta, dopo le recenti dimissioni del sindaco.

In vista delle prossime elezioni a Salerno, Mari ha sottolineato l'importanza di proporre un campo largo alternativo a De Luca.

