Erasmus+ il Comitato delle Regioni chiede accesso universale e più spazio allo sport nel bilancio 2028-2034

La commissione Sedec del Comitato europeo delle Regioni ha appena approvato un parere che traccia le linee guida per il futuro di Erasmus+. Il documento sottolinea la richiesta di un accesso più ampio per tutti e di un maggior spazio allo sport nel bilancio che coprirà il periodo 2028-2034. Ora si aspetta che le proposte diventino realtà, con più opportunità per studenti e giovani europei.

La commissione Sedec del Comitato europeo delle Regioni ha adottato il 2 febbraio 2026 un parere che delinea le priorità per il programma Erasmus+ nel prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034. Il documento, firmato dal sindaco di Valdengo Roberto Pella, richiede l’accesso garantito a tutti gli studenti dell’Unione europea, l’istituzione di un settore specificamente dedicato allo sport e un coinvolgimento strutturale degli enti locali e regionali nella programmazione e nella gestione del programma. Le proposte mirano a rafforzare la dimensione territoriale di Erasmus+ e a garantire che nessun giovane europeo venga escluso dalle opportunità di mobilità per ragioni economiche, psicologiche o sociali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

