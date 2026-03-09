Verona | 4 milioni per co-housing a Veronetta

A Verona, sono stati stanziati 4 milioni di euro per il progetto di co-housing a Veronetta. La riqualificazione di due immobili comunali in via Nicola Mazza prevede la creazione di un centro dedicato all’assistenza delle famiglie fragili. L’intervento mira a trasformare gli edifici in un punto di riferimento per le esigenze sociali del quartiere.

La riqualificazione degli immobili comunali in via Nicola Mazza a Veronetta segna una svolta per l’assistenza alle famiglie fragili, trasformando due edifici in un hub di co-housing innovativo. Il progetto, approvato dalla giunta di Verona, prevede un investimento di circa 4 milioni di euro finanziato in gran parte dal Programma regionale Veneto FESR 2021-2027. L’iniziativa non si limita alla semplice manutenzione straordinaria e all’efficientamento energetico dei civici 52 e 54, ma punta a creare spazi condivisi dove la comunità possa costruire relazioni e favorire l’autonomia. L’intervento rientra nella Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile della città e vede come soggetto attuatore l’Acec, l’azienda comunale gestore del patrimonio abitativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

