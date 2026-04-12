Sassari abbatte il digital divide | nuovi punti per l’assistenza
A partire da lunedì 13 aprile, il Comune di Sassari lancerà un nuovo sistema di supporto dedicato all’assistenza digitale per i cittadini. Questa iniziativa mira a facilitare l’accesso ai servizi online, in particolare per le persone che incontrano difficoltà nell’utilizzo delle tecnologie. L’obiettivo è ridurre le disparità digitali e migliorare la fruizione dei servizi pubblici attraverso punti di supporto dedicati.
Il Comune di Sassari avvierà lunedì 13 aprile un nuovo sistema di supporto per la cittadinanza digitale, con l’obiettivo di abbattere le barriere tecnologiche che isolano i soggetti più fragili. Attraverso l’attivazione di specifici punti fisici, il servizio punta a garantire l’accesso ai diritti digitali e a promuovere un uso consapevole delle piattaforme informatiche, contrastando ogni forma di discriminazione legata all’uso della tecnologia. L’iniziativa, che vede nella gestione della cooperativa Profin il braccio operativo per la durata di un anno, è stata approvata dalla giunta Mascia su proposta dell’assessore all’Innovazione tecnologica, Masala.🔗 Leggi su Ameve.eu
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